Посол Республики Беларусь в Республике Кения Дмитрий Красовский 3 сентября 2025 г. вручил верительные грамоты президенту Республики Кении Уильяму Руто.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, Дмитрий Красовский передал слова приветствия и особой благодарности от президента Беларуси Александра Лукашенко за теплый прием, оказанный во время его визита в Кению в декабре 2023 года, а также пожелания дружбы и сотрудничества.

Посол Беларуси подтвердил приверженность Беларуси дальнейшему укреплению партнерских отношений с Кенией во всех сферах: политической, торгово-экономической, образовательной и культурной.

Белорусский дипломат возобновил приглашение президенту Кении совершить первый официальный визит в Беларусь, отметив, что такой визит стал бы важной вехой в развитии белорусско-кенийских отношений.

В завершение церемонии президент Кении пожелал послу Беларуси удачи и выразил надежду на плодотворную совместную работу.