|04.09.2025
|
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
ПОСОЛ БЕЛАРУСИ ВРУЧИЛ ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ ПРЕЗИДЕНТУ КЕНИИ
11:52 04.09.2025
Посол Республики Беларусь в Республике Кения Дмитрий Красовский 3 сентября 2025 г. вручил верительные грамоты президенту Республики Кении Уильяму Руто.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, Дмитрий Красовский передал слова приветствия и особой благодарности от президента Беларуси Александра Лукашенко за теплый прием, оказанный во время его визита в Кению в декабре 2023 года, а также пожелания дружбы и сотрудничества.
Посол Беларуси подтвердил приверженность Беларуси дальнейшему укреплению партнерских отношений с Кенией во всех сферах: политической, торгово-экономической, образовательной и культурной.
Белорусский дипломат возобновил приглашение президенту Кении совершить первый официальный визит в Беларусь, отметив, что такой визит стал бы важной вехой в развитии белорусско-кенийских отношений.
В завершение церемонии президент Кении пожелал послу Беларуси удачи и выразил надежду на плодотворную совместную работу.
|
Курсы валют НБ РБ
с 04.09.2025
на 03.09.2025
на 04.09.2025
на 04.09.2025
|
