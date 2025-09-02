|О компании
|02.09.2025
|
|
Международные связи
ПОСОЛ БЕЛАРУСИ ВРУЧИЛ ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ ПРЕЗИДЕНТУ ПАРАГВАЯ
17:02 02.09.2025
Посол Беларуси в Федеративной Республике Бразилия и Республике Парагвай по совместительству Андрей Андреев 1 сентября 2025 г. вручил верительные грамоты президенту Республики Парагвай Сантьяго Пенье Паласиосу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, подчеркнута заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества с особым акцентом на укрепление торгово-экономического взаимодействия.
В тот же день белорусский дипломат провел встречи с заместителем министра промышленности и торговли Парагвая Хавиером Виверосом, председателем Промышленного союза Парагвая Энрике Дуарте, а также председателем Парагвайской палаты трейдеров зерна и масличных культур Хосе Береа.
С представителями парагвайского промышленного сектора обсуждены перспективные направления сотрудничества в области машиностроения и электроэнергетики с учетом имеющихся у белорусской стороны широких компетенций и наработок в данной сфере.
|
|
