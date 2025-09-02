ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Международные связи


ПОСОЛ БЕЛАРУСИ ВРУЧИЛ ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ ПРЕЗИДЕНТУ ПАРАГВАЯ


17:02 02.09.2025

Посол Беларуси в Федеративной Республике Бразилия и Республике Парагвай по совместительству Андрей Андреев 1 сентября 2025 г. вручил верительные грамоты президенту Республики Парагвай Сантьяго Пенье Паласиосу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, подчеркнута заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества с особым акцентом на укрепление торгово-экономического взаимодействия.

В тот же день белорусский дипломат провел встречи с заместителем министра промышленности и торговли Парагвая Хавиером Виверосом, председателем Промышленного союза Парагвая Энрике Дуарте, а также председателем Парагвайской палаты трейдеров зерна и масличных культур Хосе Береа.

С представителями парагвайского промышленного сектора обсуждены перспективные направления сотрудничества в области машиностроения и электроэнергетики с учетом имеющихся у белорусской стороны широких компетенций и наработок в данной сфере.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.09.2025
валюта курс
EUR 3.4640
USD 2.9768
RUB 3.6947
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4836 -0
USD 2.9768 +0.0054
RUB 3.6947 +0.0009
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4550 3.4600
USD 2.9660 2.9700
RUB 3.6860 3.6940
подробнее

Конвертация в банках
на 02.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1664
EUR/RUB 93.7000 93.7900
USD/RUB 80.3500 80.5500
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
