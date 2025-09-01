|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
БЕЛАРУСЬ ПЕРЕДАЛА ВЬЕТНАМУ ДЕСЯТЬ САМОСВАЛОВ БЕЛАЗ
13:00 01.09.2025
Беларусь передала Вьетнаму партию самосвалов БЕЛАЗ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе завода, торжественная церемония передачи 10 карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7547 грузоподъемностью 45 тонн одной из добывающих компаний провинции Лаокай прошла 31 августа в рамках визита в Социалистическую Республику Вьетнам председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игоря Сергеенко.
«Мы готовы продолжать делиться своими передовыми инженерными технологиями, проводить совместные исследования и обучение персонала, обеспечивать сервисное обслуживание для того, чтобы эксплуатация самосвалов была максимально эффективной. Глубокая кооперация в сырьевых и технологических цепочках способна снизить издержки и повысить общий экономический потенциал наших стран», – отметил Игорь Сергеенко во время общения с секретарем Партийного комитета провинции Лаокай Чинь Суан Чыонгом.
История сотрудничества БЕЛАЗа с вьетнамскими партнерами насчитывает уже три десятка лет. В провинциях Вьетнама на добыче полезных ископаемых в условиях жары и высокой влажности тропиков Юго-Восточной Азии сегодня эффективно работают карьерные самосвалы БЕЛАЗ различной грузоподъемности от 45 до 130 тонн.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 01.09.2025
Курсы в банках
на 01.09.2025
Конвертация в банках
на 01.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте