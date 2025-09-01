Беларусь передала Вьетнаму партию самосвалов БЕЛАЗ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе завода, торжественная церемония передачи 10 карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7547 грузоподъемностью 45 тонн одной из добывающих компаний провинции Лаокай прошла 31 августа в рамках визита в Социалистическую Республику Вьетнам председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игоря Сергеенко.

«Мы готовы продолжать делиться своими передовыми инженерными технологиями, проводить совместные исследования и обучение персонала, обеспечивать сервисное обслуживание для того, чтобы эксплуатация самосвалов была максимально эффективной. Глубокая кооперация в сырьевых и технологических цепочках способна снизить издержки и повысить общий экономический потенциал наших стран», – отметил Игорь Сергеенко во время общения с секретарем Партийного комитета провинции Лаокай Чинь Суан Чыонгом.

История сотрудничества БЕЛАЗа с вьетнамскими партнерами насчитывает уже три десятка лет. В провинциях Вьетнама на добыче полезных ископаемых в условиях жары и высокой влажности тропиков Юго-Восточной Азии сегодня эффективно работают карьерные самосвалы БЕЛАЗ различной грузоподъемности от 45 до 130 тонн.