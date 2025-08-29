|О компании
|01.09.2025
Международные связи
ЛУКАШЕНКО ПРИЗВАЛ СТРАНЫ ШОС И ЕАЭС СКООРДИНИРОВАТЬ УСИЛИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
10:48 01.09.2025
Александр Лукашенко на саммите ШОС в Тяньцзине заявил, что странам ШОС и ЕАЭС необходимо скоординировать усилия по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, сообщает пресс-служба президента.
Александр Лукашенко обратил внимание, что геополитические потрясения ломают международные логистические цепочки. Поэтому Беларусь считает важным странам ШОС и ЕАЭС скоординировать усилия по развитию транспортно-логистической инфраструктуры транспортных коридоров, применяя цифровые технологии и интеллектуальные системы в сфере транспорта.
«Это укрепит связанность стран-участниц ШОС и Евразийского экономического союза, снизит транзакционные издержки для бизнеса, расширит доступ стран Центральной Азии к рынкам Европы и Китая. И, наконец, повысит уровень устойчивости и безопасности логистических цепочек поставок в условиях внешнего давления», - отметил белорусский лидер.
