|01.09.2025
Международные связи
ЛУКАШЕНКО: БЕЛАРУСЬ СЧИТАЕТ ВАЖНЫМ СОЗДАНИЕ ОБЩЕГО НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ШОС
10:18 01.09.2025
Беларусь считает крайне важным создание общего научно-инновационного пространства ШОС. Об этом заявил Александр Лукашенко 1 сентября на заседании Совета глав государств ШОС в Тяньцзине, сообщает пресс-служба президента.
Он отметил, что уже сегодня есть механизмы - от рабочих групп до Межбанковского объединения ШОС, - которые могут обеспечить финансирование совместных НИОКР и технологических стартапов. Это особенно актуально, когда инновации становятся ключевым фактором устойчивого роста.
"Беларусь открыта к обмену опытом и реализации совместных проектов в области сельского хозяйства, медицины, ИТ и прикладных наук", - заявил президент.
