|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.08.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И НИКАРАГУА ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ
13:22 29.08.2025
Посол Беларуси в Республике Куба Виталий Борчук в рамках визита в Республику Никарагуа 28 августа 2025 г. провел переговоры с сопредседателем Белорусско-Никарагуанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министром транспорта и инфраструктуры Никарагуа Оскаром Мохикой и советником сопрезидентов Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортегой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов и определили ключевые направления дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах на ближайшую и среднесрочную перспективу.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 29.08.2025
Курсы в банках
на 29.08.2025
Конвертация в банках
на 29.08.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте