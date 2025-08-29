Посол Беларуси в Республике Куба Виталий Борчук в рамках визита в Республику Никарагуа 28 августа 2025 г. провел переговоры с сопредседателем Белорусско-Никарагуанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министром транспорта и инфраструктуры Никарагуа Оскаром Мохикой и советником сопрезидентов Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортегой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов и определили ключевые направления дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах на ближайшую и среднесрочную перспективу.