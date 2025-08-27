|О компании
|27.08.2025
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И ТУРЦИЯ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
15:01 27.08.2025
Посол Республики Беларусь в Турецкой Республике Анатолий Глаз 25 августа 2025 г. встретился с заместителем Министра торговли Турции Мустафой Тузджу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили перспективы развития торгово-экономических отношений, конкретные двусторонние проекты, вопросы договорно-правовой базы, взаимодействие между субъектами хозяйствования и деловыми кругами Беларуси и Турции.
Собеседники с удовлетворением отметили хорошую динамику и высокий уровень торгового и инвестиционного сотрудничества, достигнутый в последние годы между двумя странами.
Особое внимание уделили вопросам подготовки XII заседания Белорусско-Турецкой совместной межправительственной экономической комиссии, которое запланировано к проведению в 2025 году в г.Минске.
