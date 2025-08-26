Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Мозамбикская товарная биржа (Bolsa de Mercadorias de Moçambique, BMM) объединят усилия по развитию биржевой торговли между Беларусью и Мозамбиком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, это создаст благоприятные условия для укрепления деловых контактов между субъектами хозяйствования двух стран, откроет новые возможности для торгово-экономического сотрудничества и поспособствует росту взаимного товарооборота.

Такие стратегические задачи закреплены в меморандуме о взаимопонимании, подписанном председателем правления БУТБ Александром Осмоловским и председателем BMM Викторией Даниэль. Церемония подписания прошла в онлайн-режиме в рамках международной торговой ярмарки FACIM 2025 в Мапуту – столице Мозамбика.

Приветствуя участников мероприятия, Александр Осмоловский акцентировал внимание на многовекторном характере внешнеэкономической политики Беларуси, который находит отражение и в сфере биржевой торговли.

«Биржа – государственная организация, работающая в интересах экономики страны и способствующая реализации ее экспортного потенциала. Поэтому мы готовы устанавливать взаимовыгодные партнерские отношения с биржевыми площадками по всему миру и в том числе на Африканском континенте. Надеюсь, что подписанный сегодня документ станет надежным фундаментом для строительства электронного торгового моста между Беларусью и Мозамбиком, которым будут активно пользоваться представители бизнеса обеих стран», – подчеркнул руководитель БУТБ.

Важность межбиржевого сотрудничества в контексте развития трансграничной торговли отметила и глава BMM. По ее словам, биржи аккумулируют спрос и предложение, упрощая поиск деловых партнеров, а прозрачный механизм ценообразования позволяет в свободной конкуренции определять реальную стоимость продукции. В результате повышается эффективность экспортно-импортных операций, снижаются риски и обеспечивается беспрепятственное движение товаров.

«Я не хочу, чтобы сотрудничество с Белорусской универсальной товарной биржей ограничилось консультациями и обменом информацией. В первую очередь оно должно помочь мозамбикским компаниям выйти на рынок Беларуси для продажи продукции собственного производства и закупки необходимых им белорусских товаров. Именно в этом я вижу главную цель нашего партнерства», – заявила Виктория Даниэль.

Отправной точкой для взаимодействия БУТБ и BMM стал международный биржевой форум, состоявшийся в Минске 11 июня 2025 г. В мероприятии приняли участие представители бирж стран СНГ, Азии и Африки, включая Мозамбик. Договоренность о сотрудничестве между белорусской и мозамбикской площадками была достигнута на полях форума.