ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.08.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


БУТБ БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С МОЗАМБИКСКОЙ ТОВАРНОЙ БИРЖЕЙ


13:05 27.08.2025

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Мозамбикская товарная биржа (Bolsa de Mercadorias de Moçambique, BMM) объединят усилия по развитию биржевой торговли между Беларусью и Мозамбиком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, это создаст благоприятные условия для укрепления деловых контактов между субъектами хозяйствования двух стран, откроет новые возможности для торгово-экономического сотрудничества и поспособствует росту взаимного товарооборота.

Такие стратегические задачи закреплены в меморандуме о взаимопонимании, подписанном председателем правления БУТБ Александром Осмоловским и председателем BMM Викторией Даниэль. Церемония подписания прошла в онлайн-режиме в рамках международной торговой ярмарки FACIM 2025 в Мапуту – столице Мозамбика.

Приветствуя участников мероприятия, Александр Осмоловский акцентировал внимание на многовекторном характере внешнеэкономической политики Беларуси, который находит отражение и в сфере биржевой торговли.

«Биржа – государственная организация, работающая в интересах экономики страны и способствующая реализации ее экспортного потенциала. Поэтому мы готовы устанавливать взаимовыгодные партнерские отношения с биржевыми площадками по всему миру и в том числе на Африканском континенте. Надеюсь, что подписанный сегодня документ станет надежным фундаментом для строительства электронного торгового моста между Беларусью и Мозамбиком, которым будут активно пользоваться представители бизнеса обеих стран», – подчеркнул руководитель БУТБ.

Важность межбиржевого сотрудничества в контексте развития трансграничной торговли отметила и глава BMM. По ее словам, биржи аккумулируют спрос и предложение, упрощая поиск деловых партнеров, а прозрачный механизм ценообразования позволяет в свободной конкуренции определять реальную стоимость продукции. В результате повышается эффективность экспортно-импортных операций, снижаются риски и обеспечивается беспрепятственное движение товаров.

«Я не хочу, чтобы сотрудничество с Белорусской универсальной товарной биржей ограничилось консультациями и обменом информацией. В первую очередь оно должно помочь мозамбикским компаниям выйти на рынок Беларуси для продажи продукции собственного производства и закупки необходимых им белорусских товаров. Именно в этом я вижу главную цель нашего партнерства», – заявила Виктория Даниэль.

Отправной точкой для взаимодействия БУТБ и BMM стал международный биржевой форум, состоявшийся в Минске 11 июня 2025 г. В мероприятии приняли участие представители бирж стран СНГ, Азии и Африки, включая Мозамбик. Договоренность о сотрудничестве между белорусской и мозамбикской площадками была достигнута на полях форума.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.08.2025
валюта курс
EUR 3.4663
USD 2.9774
RUB 3.6924
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.08.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4575 -0.0257
USD 2.9774 -0.0051
RUB 3.6924 +0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4530 3.4650
USD 2.9620 2.9720
RUB 3.6750 3.6950
подробнее

Конвертация в банках
на 27.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1700
EUR/RUB 93.4000 94.0000
USD/RUB 80.2000 80.8996
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте