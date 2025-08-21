|О компании
Международные связи
БЕЛАРУСЬ ПЕРЕДАЛА КУБЕ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ
16:20 21.08.2025
Торжественная церемония передачи белорусской гуманитарной помощи Республике Куба состоялась 20 августа 2025 г. в г.Гавана.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, предоставленная белорусским правительством гуманитарная помощь, включающая в себя 13 позиций, среди которых лекарственные препараты, мясные консервы и сухое цельное молоко, является своевременной и внесет свой вклад в улучшение эпидемиологической и продовольственной ситуации Кубы.
