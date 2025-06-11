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БУТБ И КЫРГЫЗСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

09:57 12.06.2025 Белорусская универсальная торговая биржа (БУТБ) и Кыргызская фондовая биржа подписали Соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает Telegram-канал БУТБ. Церемония подписания состоялась в рамках 25-го юбилейного Общего годового собрания организаций - членов Международной ассоциации бирж (МАБ), которое в эти дни проходит в Минске. Соглашение направлено на: развитие взаимовыгодного партнерства, расширение деловых связей и продвижение совместных инициатив на биржевых рынках двух стран.