Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков 11 июня 2025 г. принял копии верительных грамот посла Словацкой Республики в Республике Беларусь Йозефа Мигаша.

Как сообщил ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны обсудили состояние белорусско-словацких отношений, перспективы постепенного восстановления полноформатного взаимодействия, а также проведение ряда совместных мероприятий.

Министр подчеркнул, что белорусская сторона приветствует и высоко ценит конструктивную позицию руководства Словакии, готовность к диалогу и решение о назначении посла в г.Минске с учетом особой роли Братиславы в Европе на данном этапе.

М.Рыженков пожелал послу всяческих успехов и выразил уверенность в результативности его предстоящей работы в Беларуси, отметив весомый вклад Й.Мигаша в развитие сотрудничества между нашими странами в предыдущие годы.