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МИНСК И БЕЙРУТ АКТИВИЗИРУЮТ КОНТАКТЫ
16:02 10.06.2025
Правительственная делегация во главе с Виктором Каранкевичем прибыла с визитом в Ливан. Об этом сообщает Telegram-канал Правительства.
На повестке - широкий круг вопросов. Стороны обсудят способы и пути укрепления двустороннего сотрудничества по ряду направлений. Так, взаимные интересы есть в сфере промышленности, сельского хозяйства, строительства, а также создания инфраструктуры, в том числе логистической.
Кроме того, ожидается, что стороны обменяются мнениями по международным темам и сверят часы на парламентском треке
К слову, это второй визит белорусской делегации в Ливан с начала года. Отношения с этой страной развиваются планомерно и на перспективу. Ливан может стать плацдармом для развития и продвижения белорусской продукции на Ближнем Востоке
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