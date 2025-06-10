Правительственная делегация во главе с Виктором Каранкевичем прибыла с визитом в Ливан. Об этом сообщает Telegram-канал Правительства.

На повестке - широкий круг вопросов. Стороны обсудят способы и пути укрепления двустороннего сотрудничества по ряду направлений. Так, взаимные интересы есть в сфере промышленности, сельского хозяйства, строительства, а также создания инфраструктуры, в том числе логистической.

Кроме того, ожидается, что стороны обменяются мнениями по международным темам и сверят часы на парламентском треке

К слову, это второй визит белорусской делегации в Ливан с начала года. Отношения с этой страной развиваются планомерно и на перспективу. Ливан может стать плацдармом для развития и продвижения белорусской продукции на Ближнем Востоке