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БЕЛАРУСЬ И КУБА ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В ПРОМЫШЛЕННОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРАХ
11:17 09.06.2025
Заместитель министра промышленности Беларуси Андрей Кузнецов 06.06.2025 провёл рабочую встречу с заместителем министра строительства Кубы Рикардо Эмилио Карбахо Челалой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в промышленной и строительной сферах, реализацию совместных проектов, включая создание совместных предприятий.
Особое внимание было уделено вопросам расширения сотрудничества в области поставок белорусской техники для Кубы. Обсуждены возможности поставок карьерной, грузовой, дорожной и специальной техники, что позволит укрепить двусторонние торгово-экономические связи и обеспечить потребности кубинского рынка в современных технологических решениях.
Андрей Кузнецов подчеркнул заинтересованность Беларуси в развитии долгосрочного партнёрства с Кубой и выразил готовность к активному взаимодействию по реализации совместных проектов.
Рикардо Эмилио Карбахо Челала со своей стороны выразил благодарность за гостеприимство и подчеркнул важность дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере промышленности и строительства.
Стороны договорились продолжить диалог и подготовить конкретные предложения по реализации намеченных инициатив.
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