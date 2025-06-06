Заместитель министра промышленности Беларуси Андрей Кузнецов 06.06.2025 провёл рабочую встречу с заместителем министра строительства Кубы Рикардо Эмилио Карбахо Челалой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в промышленной и строительной сферах, реализацию совместных проектов, включая создание совместных предприятий.

Особое внимание было уделено вопросам расширения сотрудничества в области поставок белорусской техники для Кубы. Обсуждены возможности поставок карьерной, грузовой, дорожной и специальной техники, что позволит укрепить двусторонние торгово-экономические связи и обеспечить потребности кубинского рынка в современных технологических решениях.

Андрей Кузнецов подчеркнул заинтересованность Беларуси в развитии долгосрочного партнёрства с Кубой и выразил готовность к активному взаимодействию по реализации совместных проектов.

Рикардо Эмилио Карбахо Челала со своей стороны выразил благодарность за гостеприимство и подчеркнул важность дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере промышленности и строительства.

Стороны договорились продолжить диалог и подготовить конкретные предложения по реализации намеченных инициатив.