Беларусь и Сербия намерены активизировать взаимодействие в области биржевой торговли по ряду ключевых направлений, которые были обозначены в ходе визита на Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) официальной делегации во главе с министром Правительства Республики Сербия Ненадом Поповичем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, согласно достигнутым договоренностям, планируется нарастить объем и диверсифицировать структуру белорусско-сербского биржевого товарооборота путем вовлечения новых товарных позиций, востребованных на рынках двух стран. В частности, Сербия заинтересована в закупке белорусской мясомолочной продукции, рапсового масла, кормовых добавок, кожевенных полуфабрикатов и лома металлов. Беларусь, в свою очередь, готова импортировать из Сербии семена сельскохозяйственных культур, средства защиты растений, кукурузу, полимеры, технические масла и цветные металлы. Ожидается, что более широкое применение биржевого механизма белорусскими и сербскими компаниями, включая субъектов малого и среднего предпринимательства, будет способствовать дальнейшему укреплению двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

«Биржа может стать «электронным окном» на рынок Республики Беларусь для сербского бизнеса, упрощая поиск торговых партнеров и обеспечивая доступ к актуальной ценовой информации. То, что сербским компаниям удобно работать на биржевой площадке, наглядно подтверждает статистика. С начала года участники торгов из Сербии уже заключили биржевые сделки на общую сумму 1,6 млн USD. Это был экспорт белорусского сухого молока, а также поставки в Беларусь семян свеклы и гербицидов. Если же говорить о результатах за прошлый год, то биржевой товарооборот Беларуси и Сербии увеличился более чем в 37 раз – со 110 тысяч USD в 2023 г. до 4,1 млн USD в 2024 г. В текущем году с учетом результативных торгов в январе рассчитываем выйти на еще более высокие показатели», – подчеркнул председатель правления БУТБ Александр Осмоловский во время презентации возможностей белорусской биржевой площадки для сербской делегации.

Развивать биржевой вектор сотрудничества планируется за счет аккредитации на БУТБ новых участников торгов из Сербии, а в перспективе и биржевого брокера, который будет информировать сербский бизнес о преимуществах биржевой торговли и оказывать содействие в заключении сделок. С этой целью по поручению Министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Артура Карповича прорабатывается возможность проведения в Белграде в феврале 2025 г. биржевого семинара для представителей сербских деловых кругов. Кроме того, при поддержке сербской стороны планируется установить партнерские отношения между БУТБ и Нови-Садской товарной биржей, что позволит объединить усилия по популяризации биржевых инструментов среди субъектов хозяйствования Беларуси и Сербии.