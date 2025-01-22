Заместитель председателя ГКНТ Татьяна Столярова в Национальном пресс-центре рассказала журналистам о международном научно-техническом сотрудничестве Республики Беларусь в 2024 году.

Она подчеркнула, что Беларусь активно укрепляет связи с партнерами по Союзному государству, ЕАЭС и СНГ, а также выходит на новые рынки, включая страны дальней дуги.

Как сообщает пресс-служба ГКНТ, в 2024 году белорусские ученые работали над более чем 90 совместными проектами с коллегами из Азербайджана, Армении, Индии, Китая, Молдовы, Сербии и Узбекистана. Проведены конкурсы совместных проектов с Монголией и Сербией, а также конкурс флагманских проектов с Китаем. Сейчас объявлены конкурсы с Китаем, Узбекистаном, Сербией и Пакистаном, а в 2025 году планируются конкурсы с Турцией, Индией, Таджикистаном и Азербайджаном.

Татьяна Столярова отметила, что расширение географии сотрудничества основано на тщательном анализе экономик потенциальных партнеров и поиске взаимовыгодных направлений. В прошлом году проведены заседания межправительственных комиссий с Китаем, Сербией, Монголией, а также с Республикой Бурятия и Республикой Северная Осетия-Алания Российской Федерации. Кроме того, Беларусь активно участвует в работе Межгосударственного совета СНГ по сотрудничеству в научно-технической сфере и Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства.

В рамках Союзного государства утверждена Стратегия научно-технологического развития до 2035 года, нацеленная на обеспечение независимости и конкурентоспособности за счет интеллектуального потенциала. В 2024 году проведен конкурс на Премию Союзного государства в области науки и техники, результаты которого будут объявлены в 2025 году. Также учреждена аналогичная премия для молодых ученых, что способствует реализации стратегии единого научно-технологического пространства.

Татьяна Столярова подчеркнула важность научно-технических программ Союзного государства в углублении экономической интеграции. «Союзные программы и проекты на протяжении длительного периода доказали свою успешность», — подчеркнула она.

Так, значимые результаты получены в области космоса, микроэлектроники, медицины, новых материалов и других. Сейчас выполняются три научно-технические программы Союзного государства: «Интелавто», «Компонент-Ф» и «Комплекс-СГ».

По словам Татьяны Столяровой, работа не останавливается. Продолжается обсуждение новых идей по программам и проектам Союзного государства, в том числе в рамках специальной площадки — Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства.

Так, в рамках XI заседания комиссии, состоявшегося 14 ноября 2024 года, одобрен примерный перечень приоритетных научно-технологических и инновационных программ и проектов Союзного государства для их дальнейшей разработки, утверждения и реализации, состоящий из 12 пунктов, — рассказала спикер. — Это проекты в области цифровых технологий, космоса, реализации единых подходов к созданию и развитию умных городов.