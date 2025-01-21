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БЕЛАРУСЬ И КАЗАХСТАН ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА
12:38 22.01.2025
Министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович провел встречу послом Республики Казахстана в Беларуси Тимуром Жаксылыковым
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтрнаса, в рамках официальной встречи стороны обсудили наиболее актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в области железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта.
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