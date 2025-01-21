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Международные связи
БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА
12:00 22.01.2025
По случаю завершения своей дипломатической миссии посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич 21 января 2025 г. встретился с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны обсудили актуальное состояние и перспективы двустороннего сотрудничества Республики Беларусь и Республики Узбекистан.
Собеседники с удовлетворением отметили положительную динамику развития белорусско-узбекских отношений во всех сферах. При этом также отмечен имеющийся значительный потенциал для дальнейшего наращивания двустороннего взаимодействия по приоритетным направлениям, включая в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Глава внешнеполитического ведомства Республики Узбекистан поблагодарил посла Беларуси за многолетний труд и значительный вклад в укрепление дружественных связей между Беларусью и Узбекистаном.
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