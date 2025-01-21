По случаю завершения своей дипломатической миссии посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич 21 января 2025 г. встретился с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны обсудили актуальное состояние и перспективы двустороннего сотрудничества Республики Беларусь и Республики Узбекистан.

Собеседники с удовлетворением отметили положительную динамику развития белорусско-узбекских отношений во всех сферах. При этом также отмечен имеющийся значительный потенциал для дальнейшего наращивания двустороннего взаимодействия по приоритетным направлениям, включая в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Глава внешнеполитического ведомства Республики Узбекистан поблагодарил посла Беларуси за многолетний труд и значительный вклад в укрепление дружественных связей между Беларусью и Узбекистаном.