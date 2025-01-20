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БЕЛАРУСЬ И ВЕНЕСУЭЛА ОБСУДИЛИ ПРОЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

13:49 21.01.2025 Посол Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла Андрей Молчан 17 января 2025 г. встретился с министром народной власти сельского хозяйства и земель Венесуэлы Менри Рафаэлем Фернандесом Перейра. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны определили конкретные шаги и проекты взаимовыгодного сотрудничества на ближайшую перспективу.