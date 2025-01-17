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РАНО ИЛИ ПОЗДНО СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ С ЗАПАДОМ ВОЗОБНОВИТСЯ - ГОЛОВЧЕНКО
13:01 17.01.2025
Рано или поздно сотрудничество Беларуси с Западом возобновится. Об этом заявил премьер—министр Роман Головченко по итогам совещания у президента по вопросам внешнеторговой деятельности в 2025 году, сообщает Telegram-канал Правительства.
«Интерес есть. Особенно со стороны тех бизнес-кругов, которые страдают от политики своих правительств во имя каких-то непонятных и мифических ценностей. Поэтому мы абсолютно спокойно к этому относимся. Все равно, я уверен, рано или поздно сотрудничество возобновится. Конечно, хотелось бы, чтобы это случилось раньше. Чем раньше это случится, тем меньше пострадают все вовлеченные стороны», - отметил премьер.
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