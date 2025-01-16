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ПОСОЛ ПАКИСТАНА ВРУЧИЛ КОПИИ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ ГЛАВЕ МИД БЕЛАРУСИ
11:13 17.01.2025
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили текущие белорусско-пакистанские отношения и ближайшие планы по их дальнейшему развитию, включая предстоящие в 2025 году двусторонние встречи и совместные мероприятия.
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