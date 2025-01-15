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ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС БЕЛОРУССКО-ПАКИСТАНСКИХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ НА 2025–2027 ГОДЫ
13:58 16.01.2025
В соответствии с Соглашением между Правительством Беларуси и Правительством Пакистана о сотрудничестве в области науки и технологий от 29 мая 2015 г. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Пакистанский совет научных и промышленных исследований объявляют конкурс совместных белорусско-пакистанских научно-технических проектов на 2025 – 2027 годы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, конкурс проектов объявлен по следующим направлениям: новые материалы; нано- и биотехнологии; возобновляемые источники энергии; промышленная химия; добыча полезных ископаемых; умное сельское хозяйство и точное земледелие; информационно-коммуникационные технологии; медицина и фармацевтика; продовольственная безопасность; управление водными ресурсами; защита окружающей среды.
Заявки на конкурс принимаются по 13 марта 2025 г. и должны отвечать требованиям Положения о международных научно-технических проектах, выполняемых в рамках международных договоров Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 августа 2003 г. № 1065.
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