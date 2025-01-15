Беларусь и Иран согласовали план дальнейшего сотрудничества на 2025 год по перспективным направлениям. Протокол подписан 15.01.2025 в Минске по итогам 17-го заседания смешанной белорусско-иранской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Подписи под документом поставили министр промышленности Беларуси Александр Ефимов и министр промышленности, шахт и торговли Ирана Сейед Мохаммад Атабак.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, в преамбуле документа стороны зафиксировали его главную цель: углубление всего комплекса торгово-экономических отношений между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Иран.

Согласно протоколу, приоритетными задачами для развития торгово-экономического сотрудничества определены: регулярное проведение заседаний комиссии; увеличение двустороннего товарооборота в целях обеспечения всестороннего и устойчивого экономического развития между двумя странами; расширение диапазона взаимной торговли товарами и др.

Документ включает взаимодействие в 2025 году по широкому спектру направлений, в том числе в сфере торговли и промышленности, сельского хозяйства, электроэнергетики, транспорта, здравоохранения, образования, спорта и др.

«Прошедший год подтвердил, что Беларусь и Иран способны эффективно решать все поставленные нашими лидерами задачи. Удалось продвинуться по целому ряду направлений, обеспечивая предпосылки для реализации следующих значимых для экономики наших стран проектов. Нынешнее заседание без преувеличения имеет большое значение для развития торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Ирана», — прокомментировал Александр Ефимов.