Сумма биржевых сделок, заключенных в 2024 г. предприятиями Республики Беларусь и Республики Узбекистан, достигла 55 млн USD, что в 3 раза больше, чем в 2023 г. Об этом сообщил директор Гомельского филиала Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Григорий Гинсар во время встречи с делегацией Ферганской области Узбекистана, которая посещала город над Сожем 13 января, сообщает пресс-служба БУТБ.

По словам представителя БУТБ, росту биржевого товарооборота между странами поспособствовало почти двукратное увеличение количества узбекских участников торгов, а также вовлечение во взаимную торговлю новых ликвидных товарных позиций.

«В январе 2024 года на бирже были аккредитованы 97 узбекских компаний, а к концу декабря их стало уже 177. Повышение интереса к биржевым торгам — результат комплексной информационной работы с деловыми кругами Узбекистана. Сюда относится регулярное посещение отраслевых выставок и иных бизнес-мероприятий, организация обучающих семинаров для узбекских компаний, сотрудничество с Посольством Узбекистана в Беларуси и белорусским диппредставительством в Узбекистане. Кроме того, по сравнению с 2023 годом расширился ассортимент товаров, которые покупают и продают на биржевой площадке узбекские предприятия. В частности, с середины прошлого года началась реализация на узбекский рынок белорусского сухого обезжиренного и цельного молока. Сумма сделок за август-декабрь составила превысила 4 млн USD. Что касается импорта, то в прошлом году из Узбекистана в Беларусь активно поставлялось сырье для текстильной промышленности — хлопчатобумажная кардная пряжа и суровая ткань. Сумма сделок по этим позициям выросла в полтора раза к 2023 году», — рассказал руководитель Гомельского филиала БУТБ.

В рамках переговоров с делегацией Ферганской области обсуждены дальнейшие перспективы развития биржевой торговли с Гомельщиной. В числе приоритетных направлений — экспорт пиломатериалов, на который пришлось 88% сделок между белорусскими и узбекскими участниками торгов в 2024 г. Помимо этого, стороны планируют активизировать взаимодействие по закупкам сельхозпродукции — прежде всего молокопродуктов и мясных полуфабрикатов.