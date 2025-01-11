Беларусь готова вместе с Венесуэлой преодолевать все санкционные барьеры и препятствия. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Белорусская сторона в очередной раз поздравила Николаса Мадуро с победой на выборах и вступлением в должность президента страны. Переданы теплые слова приветствия и поздравления от главы белорусского государства Александра Лукашенко

На встрече с президентом Венесуэлы Виктор Каранкевич подчеркнул: «Выражаем уверенность, что под Вашим руководством страна будет двигаться к еще большему укреплению независимости государства. Готовы вместе преодолевать все санкционные барьеры и препятствия».

Николас Мадуро в свою очередь отметил высокое представительство Беларуси на инаугурации венесуэльского лидера.

«Венесуэла остается верным союзником и другом для Беларуси», - сказал Николас Мадуро

Президент Венесуэлы подтвердил готовность посетить Беларусь в текущем году

Переданы теплые слова приветствия президенту Беларуси, премьер-министру и белорусскому народу.