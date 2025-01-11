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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
15:03 11.01.2025
Национальный детский технопарк расширяет границы сотрудничества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе парка, делегация из детского технопарка «Кванториум Псков» (РФ) во главе с директором Надеждой Григорьевой совершила визит в Национальный детский технопарк с целью подписания соглашения о сотрудничестве. Встреча стала значимым шагом в укреплении связей между технопарками и расширении возможностей для молодых талантов.
В рамках своего визита участники делегации не только подписали соглашение, но и получили уникальную возможность ознакомиться с учебными лабораториями, где проходят занятия по различным направлениям. Они пообщались с учащимися, которые поделились своими впечатлениями и рассказали о проектах, над которыми они будут работать в ходе январской смены.
Особый интерес вызвали разработки в области робототехники, авиакосмических технологий и виртуальной и дополненной реальности, представленные учащимися. Участники визита отметили высокий уровень подготовки и креативность учащихся образовательных смен.
Стороны выразили готовность обмениваться опытом и совместно реализовывать проекты, направленные на развитие технических навыков у подрастающего поколения. Это сотрудничество предполагает новый импульс для образовательных программ и открытие дополнительных возможностей для юных изобретателей.
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