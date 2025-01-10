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УСЛУЖНО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПОСПОСОБСТВУЕТ УКРЕПЛЕНИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И КИТАЯ - ЧЕБОТАРЬ
12:59 10.01.2025
Вступление в силу услужно-инвестиционного Соглашения будет способствовать укреплению сотрудничества Беларуси и Китая. Об этом заявил сегодня, 10 января 2025г., министр экономики Юрий Чеботарь, выступая на заседании Палаты представителей Национального собрания с докладом по проекту Закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной Республики о торговле услугами и осуществлении инвестиций», сообщает пресс-служба Минэкономики.
По словам Юрия Чеботаря, Китай стабильно входит в топ-5 партнеров Беларуси по обороту торговли услугами. По итогам 10 месяцев 2024-го этот показатель увеличился на треть. Принятие Соглашения будет способствовать укреплению стратегического партнёрства в данной сфере.
«По экспертным оценкам, заключение Соглашения приведет к увеличению экспорта белорусских услуг в Китай на 12-15%. Прирост китайских инвестиций в Беларусь в среднесрочной перспективе оценивается на уровне 30%.
Хочу особо акцентировать внимание, что для нашей страны закрепляются условия доступа на рынок КНР аналогичные тем, что есть у его ближайших партнеров по Юго-Восточной Азии. Таким образом, мы получаем конкурентные преимущества на китайском рынке в сравнении с большинством государств мира», – отметил министр экономики.
В рамках документа Стороны приняли на себя обязательства в более чем ста секторах услуг. Соглашение охватывает направления, развитие которых в современных условиях особенно актуально. Речь идет, в частности, об электронной коммерции, содействии малому и среднему бизнесу, защите прав интеллектуальной собственности и ряде других позиций.
По итогам обсуждения законопроект был поддержан депутатами.
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