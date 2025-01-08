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ПОСОЛ БЕЛАРУСИ ВРУЧИЛ ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ ПРЕЗИДЕНТУ ТУРКМЕНИСТАНА
11:31 08.01.2025
Посол Республики Беларусь в Туркменистане Станислав Чепурной 7 января 2025 г. вручил верительные грамоты Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны отметили приверженность развитию всего спектра двусторонних отношений, а также продолжению практики взаимной поддержки в рамках работы на международных площадках.
С.Бердымухамедов пожелал С.Чепурному продуктивной работы, в свою очередь руководитель белорусской дипмиссии заверил, что приложит максимальные усилия для дальнейшего развития дружественных отношений и всестороннего расширения сотрудничества между Беларусью и Туркменистаном.
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