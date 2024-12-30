ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.12.2024   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


В ПЕТЕРБУРГЕ ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ МАРШРУТЫ ДОСТАВКИ ЦЕМЕНТА ИЗ БЕЛАРУСИ


14:15 30.12.2024

В декабре 2024 года в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол по теме «Логистические решения доставки грузов в сообщении Беларусь — Россия». Организаторами мероприятия выступили Белорусская железная дорога и Октябрьская железная дорога — филиал ОАО «РЖД».

Как сообщили ЭКОПРЕС в пресс-службе Белорусской цементной компании, в рамках работы круглого стола достигнута трехсторонняя договоренность руководства Октябрьской железной дороги, Белорусской железной дороги и Белорусской цементной компании о дальнейшем развитии совместной работы по отправке и приему маршрутных поездов с белорусским цементом в Петербург, и прежде всего на станцию Санкт-Петербург — Балтийский, где расположен крупный логистический комплекс «СевЗапТерминал» для приемки, хранения и отгрузки цемента навалом. Маршрутизация позволит в два раза снизить оборачиваемость хоппер-цементовозов и уменьшить нагрузку на железнодорожную сеть Октябрьской железной дороги.

Начиная с 2025 года логистический комплекс «СевЗапТерминал» станет ключевым при поставках белорусского цемента потребителям в Петербурге. Отмечено также, что при поддержке правительства Московской области завершается работа по подбору земельного участка для проектирования и строительства собственного производственно-логистического комплекса «Содружество» Белорусской цементной компании в Московской области. В дальнейшем только через него будет поставляться белорусский цемент потребителям в Москве и Московской области.

Проведение круглого стола стало логическим продолжением состоявшегося в конце октября текущего года в Санкт-Петербурге заседания Совета делового сотрудничества Правительства Республики Беларусь и Правительства Санкт-Петербурга, в котором приняли участие премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Кроме того, в рамках данного мероприятия Белорусская цементная компания подписала крупные соглашения по поставкам цемента, в том числе для строительства объектов ядерной энергетики.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2024
валюта курс
EUR 3.5732
USD 3.4301
RUB 3.4056
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2024
валюта курс +/-
EUR 3.5753 +0.0138
USD 3.4735 +0.0434
RUB 3.3488 -0.0568
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.12.2024
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6050 3.6290
USD 3.4350 3.4390
RUB 3.3150 3.3350
подробнее

Конвертация в банках
на 30.12.2024
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0520 1.0580
EUR/RUB 108.4000 109.8000
USD/RUB 103.0000 104.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2024, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте