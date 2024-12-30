В декабре 2024 года в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол по теме «Логистические решения доставки грузов в сообщении Беларусь — Россия». Организаторами мероприятия выступили Белорусская железная дорога и Октябрьская железная дорога — филиал ОАО «РЖД».

Как сообщили ЭКОПРЕС в пресс-службе Белорусской цементной компании, в рамках работы круглого стола достигнута трехсторонняя договоренность руководства Октябрьской железной дороги, Белорусской железной дороги и Белорусской цементной компании о дальнейшем развитии совместной работы по отправке и приему маршрутных поездов с белорусским цементом в Петербург, и прежде всего на станцию Санкт-Петербург — Балтийский, где расположен крупный логистический комплекс «СевЗапТерминал» для приемки, хранения и отгрузки цемента навалом. Маршрутизация позволит в два раза снизить оборачиваемость хоппер-цементовозов и уменьшить нагрузку на железнодорожную сеть Октябрьской железной дороги.

Начиная с 2025 года логистический комплекс «СевЗапТерминал» станет ключевым при поставках белорусского цемента потребителям в Петербурге. Отмечено также, что при поддержке правительства Московской области завершается работа по подбору земельного участка для проектирования и строительства собственного производственно-логистического комплекса «Содружество» Белорусской цементной компании в Московской области. В дальнейшем только через него будет поставляться белорусский цемент потребителям в Москве и Московской области.

Проведение круглого стола стало логическим продолжением состоявшегося в конце октября текущего года в Санкт-Петербурге заседания Совета делового сотрудничества Правительства Республики Беларусь и Правительства Санкт-Петербурга, в котором приняли участие премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Кроме того, в рамках данного мероприятия Белорусская цементная компания подписала крупные соглашения по поставкам цемента, в том числе для строительства объектов ядерной энергетики.