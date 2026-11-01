12 ноября 2026 года в рамках международного форума «Мировые атомные дни – 2026», который организован госкорпорацией «Росатом» в Антелье (Турция), прошло заседание Совета Impact Team 2050 (глобальное молодёжное партнёрство «Росатома»), сообщает пресс-служба странового офиса госкорпорации «Росатом» в Республике Беларусь.

В заседании приняли участие генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, заместитель генерального директора по персоналу госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева, генеральный директор частного учреждения «Росатом Международная Сеть» Егор Квятковский, генеральный директор АНО «Корпоративная академия Росатома» Юлия Ужакина и 16 членов и наставников Совета Impact Team 2050.

На заседании было отмечено, что национальные молодёжные ядерные диалоги, организованные членами Совета Impact Team 2050, прошли в 15 странах и объединили более 15 тысяч молодых людей на всех континентах. В ходе диалогов будущие атомщики встретились и пообщались с лидерами ключевых атомных и энергетических ведомств и компаний разных стран, обсудили перспективы развития мирного атома и провели масштабное исследование на основе опроса мнения студентов, школьников и молодых профессионалов о барьерах на пути молодёжи в атомную отрасль.

По итогам доклада результатов национальных молодёжных ядерных диалогов генеральному директору «Росатома» члены Совета Impact Team 2050 выступили с рядом масштабных инициатив. Они предложили сначала сформировать страновые национальные команды Impact Team 2050, а далее создать более крупные объединения – региональные молодёжные атомные платформы. При этом координирующую роль в новой экосистеме Impact Team 2050 призвана выполнять глобальная молодёжная атомная платформа, которая стала бы центром поддержки молодёжных инициатив в странах и регионах деятельности Совета.

В конце октября 2026 года члены Совета Impact Team из Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана уже сделали шаг в этом направлении – озвучили предложение о создании региональной платформы в рамках встречи с руководителями атомных и энергетических агентств стран Центральной Азии в Ташкенте. В рамках платформы они запланировали проводить ежегодный ядерный эко-лагерь в странах Центральной Азии, организовывать встречи с руководителями и экспертами атомной отрасли, развивать инициативы наставничества и дополнительного образования.

«Поддерживаю ваши предложения о формировании национальных команд Impact Team 2050 и региональных молодёжных атомных платформ. Уверен, что такая работа должна начаться и в других регионах мира, которые вы представляете: Латинская Америка, Африка, Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион. Безусловно, молодежные атомные платформы должны действовать сообща, поэтому предлагаю вам подумать над вышестоящей структурой для координации. Она бы выступила секретариатом инициатив всей большой семьи Impact Team 2050 и предоставила поддержку для постоянной, системной работы молодых атомщиков во всех регионах мира. А центральной площадкой ежегодных встреч молодёжного актива может стать форум “Обнинск NEW”», – резюмировал итоги встречи генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Справка: Совет Impact Team 2050

В декабре 2021 года в рамках Global Impact Conference генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв объявил о запуске глобального молодёжного партнёрства госкорпорации «Росатом» Impact Team 2050. Миссия проекта состоит в укреплении партнёрства «Росатома» с молодыми лидерами в зарубежных странах для вовлечения молодёжи в ядерную науку и технологии и обеспечения привлекательности бренда «Росатома».

С 2022 по 2026 гг. в первом составе Совета участниками Impact Team 2050 являлись 8 молодых людей из 8 стран (Бразилия, Китай, ЮАР, Казахстан, Армения, Таиланд, Аргентина, Индия): талантливые учёные, инженеры, лидеры мнений, международные активисты в области энергетики, каждый из которых возглавляет молодёжное сообщество в своей стране.

Кампания по отбору участников в новый – второй состав Совета Impact Team 2050 завершилась в мае 2026 года, среди поданных заявок для экспертной оценки были отобраны 207 полуфиналистов из 58 стран. По итогам многоэтапного отбора приглашение вступить во второй состав получили 13 молодых лидеров из 13 стран Африки (Египет, Танзания, Руанда, Эфиопия, ЮАР), Азии (Кыргызстан, Узбекистан, Индонезия, Бангладеш, Китай), Европы (Венгрия, Сербия) и Латинской Америки (Бразилия). Четверо участников первого состава продолжили работу в качестве менторов.

Национальные молодёжные ядерные диалоги

По итогам встречи Совета Impact Team 2050 с Алексеем Лихачёвым 26 июня 2026 года в Обнинске члены и наставники Совета подготовили и провели национальные молодёжные ядерные диалоги, целью которых стало налаживание прямого системного диалога будущих атомщиков с лидерами атомной отрасли их стран. С августа по ноябрь состоялось 17 диалогов, из них по шесть – в Азии и в Африке, три – в Европе и два – в Латинской Америке. По итогам диалогов был проведён опрос, где молодые профессионалы и студенты поделились своими предложениями по повышению привлекательности атомных профессий среди молодёжи и укреплению молодёжного атомного сотрудничества.

«Мировые атомные дни – 2026» (World Atomic Days 2026) в Анталье 12–13 ноября – международное бизнес-мероприятие «Росатома», дополняющее климатическую повестку COP31. Это одно из ключевых событий мировой атомной отрасли 2026 года, организуемое госкорпорацией для зарубежных партнеров с целью продвижения атомных технологий. Мероприятие проходит при поддержке Платформы по атомной энергии стран БРИКС.