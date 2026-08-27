Госкорпорация «Росатом» начала обсуждать с Египтом строительство двух дополнительных энергоблоков на атомной электростанции Эль-Дабаа. Об этом сообщил в интервью журналистам генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев по итогам встречи в Нижнем Новгороде с министром электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Махмудом Мустафой Эсматом, передает пресс-служба странового офиса госкорпорации «Росатом» в Республике Беларусь.

«Финансово-экономическую модель уже пятого, шестого блока сегодня обсуждаем. Если придем к общей точке зрения, к общему пониманию, то будем докладывать руководству наших стран», - отметил Алексей Лихачев.

Сейчас на площадке строительства АЭС возводят четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200. Они смогут обеспечить электроэнергией около 20 млн человек. Строительство выходит на пиковую точку.

Стороны положительно оценили набранный темп работ: станция должна начать выдавать первое электричество уже в 2028 году.

Также руководители обсудили широкий круг вопросов расширения сотрудничества в атомной энергетической и неэнергетической сферах, в частности, строительство станции опреснения воды и организацию в Египте центров ядерной медицины и аддитивных технологий.

«На регулярной основе я встречаюсь с господином Лихачевым либо на территории Египта, либо на территории Российской Федерации для того, чтобы сверить часы по последним шагам для запуска наших блоков, расширения сотрудничества между двумя государствами. Сейчас мы обсуждаем новые сферы сотрудничества. И пользуясь случаем, хотел бы выразить мою благодарность господину Лихачеву, госкорпорации «Росатом» за идеальную работу, которую они организуют на территории нашей страны», - отметил министр.