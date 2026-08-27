ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.08.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные новости


«РОСАТОМ» ОБСУЖДАЕТ С ЕГИПТОМ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ НА АЭС ЭЛЬ-ДАБАА


09:34 28.08.2026

Госкорпорация «Росатом» начала обсуждать с Египтом строительство двух дополнительных энергоблоков на атомной электростанции Эль-Дабаа. Об этом сообщил в интервью журналистам генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев по итогам встречи в Нижнем Новгороде с министром электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Махмудом Мустафой Эсматом, передает пресс-служба странового офиса госкорпорации «Росатом» в Республике Беларусь.

«Финансово-экономическую модель уже пятого, шестого блока сегодня обсуждаем. Если придем к общей точке зрения, к общему пониманию, то будем докладывать руководству наших стран», - отметил Алексей Лихачев.

Сейчас на площадке строительства АЭС возводят четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200. Они смогут обеспечить электроэнергией около 20 млн человек. Строительство выходит на пиковую точку.

Стороны положительно оценили набранный темп работ: станция должна начать выдавать первое электричество уже в 2028 году.

Также руководители обсудили широкий круг вопросов расширения сотрудничества в атомной энергетической и неэнергетической сферах, в частности, строительство станции опреснения воды и организацию в Египте центров ядерной медицины и аддитивных технологий.

«На регулярной основе я встречаюсь с господином Лихачевым либо на территории Египта, либо на территории Российской Федерации для того, чтобы сверить часы по последним шагам для запуска наших блоков, расширения сотрудничества между двумя государствами. Сейчас мы обсуждаем новые сферы сотрудничества. И пользуясь случаем, хотел бы выразить мою благодарность господину Лихачеву, госкорпорации «Росатом» за идеальную работу, которую они организуют на территории нашей страны», - отметил министр.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.08.2026
валюта курс
EUR 3.5319
USD 3.0341
RUB 3.5617
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.08.2026
валюта курс +/-
EUR 3.5279 +0.0225
USD 3.0341 +0.0295
RUB 3.5617 -0.0215
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5250 3.5350
USD 3.0350 3.0490
RUB 3.4500 3.5050
подробнее

Конвертация в банках
на 28.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1640
EUR/RUB 100.0000 103.0000
USD/RUB 86.0000 88.0000
подробнее