Делегация руководства госкорпорации «Росатом» во главе с генеральным директором Алексеем Лихачёвым посетила площадку АЭС «Аккую» (сооружается госкорпорацией «Росатом» в Турции).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе странового офиса госкорпорации «Росатом» в Республике Беларусь, в ходе визита глава «Росатома» ознакомился с ходом пусконаладочных работ на энергоблоке № 1, где в полном объеме завершён комплекс строительных работ и ведется активная подготовка к этапу холодно-горячей обкатки реакторной установки.

Во время обхода площадки Алексей Лихачев посетил центральный зал реакторного отделения блока № 1, где ему доложили об успешном завершении операций по загрузке имитационных тепловыделяющих сборок в реактор, а также по завершению сборки реактора. После загрузки имитационной активной зоны специалисты выполнили установку блока защитных труб и верхнего блока реактора, завершив один из важнейших этапов подготовки реакторной установки к холодно-горячей обкатке (ХГО).

«Мы фиксируем завершение строительных работ. Сегодня ночью стартовали холодные гидравлические испытания реактора, и в течение нескольких недель эта работа будет завершена. Останутся буквально считанные недели до начала пусковых операций, а по итогам всей проделанной работы будет проведена ревизия и внесены корректировки в финальный этап. Этот вдохновляющий момент сродни финишной стометровке на 42-километровой марафонской дистанции. Вот самый последний рывок, когда нужно мобилизовать все силы, и очень важная тема финишного рывка – это запуск работы обслуживающего персонала. Численность персонала первого блока – 1930 человек, более 40% этих специалистов – это граждане Турции. Мы гордимся тем, что это выпускники наших вузов, которые проходят сейчас подготовку, практику на российских тренажёрах и атомных станциях», – отметил Алексей Лихачев.

Справка:

Об этапе холодно-горячей обкатки реакторной установки

Холодно-горячая обкатка – ключевой этап пусконаладочных операций. Во время «холодной» фазы специалисты проведут гидравлические испытания для подтверждения плотности и прочности элементов реакторной установки, выполнят циркуляционную промывку первого и второго контуров, наладят водно-химический режим, проверят на соответствие проектным значениям теплогидравлические, прочностные, вибрационные, динамические характеристики реакторной установки и оборудования первого контура.

«Горячая» обкатка должна будет подтвердить надежность оборудования и систем реакторной установки в рабочих режимах. На этом подэтапе специалисты проверят работу четырех главных циркуляционных насосных агрегатов при температуре не ниже +260°С, продуют паром главные паропроводы, проведут контрольные операции на системах безопасности, проверят системы управления и защиты реакторной установки.

Об АЭС «Аккую»

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция, строящаяся в Турецкой Республике. Проект АЭС «Аккую» состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+.

Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый на основе организационно-экономической модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»).

Россия развивает сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Продолжается реализация крупных международных проектов. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.