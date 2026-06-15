Россия и Лаос подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

Как сообщает пресс-служба странового офиса госкорпорации «Росатом» в Республике Беларусь, документ открывает перспективы создания в Лаосе новой высокотехнологичной отрасли.

15 июня 2026 года в Москве в ходе визита делегации Лаосской Народно-Демократической Республики в Россию было подписано рамочное межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

Подписи под документом в присутствии председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и премьер-министр Лаоса Сонсая Сипхандона поставили генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и министр промышленности и торговли Лаоса Малайтхонг Коммасит.

Межправительственное соглашение является основополагающим документом для установления полноформатного взаимодействия между двумя странами в атомной сфере. Его подписание позволит начать проработку проекта сооружения АЭС российского дизайна на территории Лаоса. На первом этапе предлагается провести предварительное технико-экономическое обоснование интеграции АЭС в энергосистему страны: исследование позволит определить конфигурацию проекта и потенциальные регионы размещения станции, что даст лаосской стороне возможность принять обоснованное решение о программе развития атомной энергетики.

Справка: Госкорпорация «Росатом» обладает референтными технологиями сооружения станций малой мощности как в плавучем, так и в наземном исполнении. Россия планомерно укрепляет сотрудничество с дружественными государствами Юго-Восточной Азии. Продолжается реализация крупных совместных энергетических проектов с этими странами. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе. В марте 2025 г. было подписано межправительственное соглашение с Республикой Союз Мьянма о сооружении в стране АЭС малой мощности с реакторами РИТМ. Ключевым событием 2026 года стало подписание 23 марта в Москве межправительственного соглашения о строительстве первой во Вьетнаме АЭС «Ниньтхуан 1» с российским референтным блоком ВВЭР-1200 поколения «III+». Подобные индустриальные партнерства будут означать локализацию, создание рабочих мест, подготовку атомщиков и укрепление энергетической независимости стран региона.