Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Международные новости
В КНР ЗАВЕРШИЛСЯ ВТОРОЙ ЭТАП КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО СОЗДАНИЮ БАНКА РАЗВИТИЯ ШОС
14:24 30.04.2026
Второе заседание многосторонних консультаций, посвящённое учреждению Банка развития Шанхайской организации сотрудничества состоялось 29–30 апреля в г. Сиане (КНР) состоялось. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства финансов Беларуси.
Ключевые итоги:
Сформирован Временный секретариат — он будет координировать все процессы по созданию Банка, готовить проекты документов и фиксировать итоги совещаний.
Это стандартная практика при учреждении международных финансовых организаций.
Согласован проект Правил и процедур для проведения многосторонних консультаций по созданию Банка развития ШОС. Документ станет нормативной основой для следующего этапа переговоров.
Консультации проходят по решению Совета глав государств-членов ШОС.
Новый финансовый институт будет способствовать развитию проектной кооперации и реализации инфраструктурных инициатив на пространстве организации
В работе приняли участие представители главного управления международных финансовых отношений.
