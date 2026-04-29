Международные новости

В КНР ЗАВЕРШИЛСЯ ВТОРОЙ ЭТАП КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО СОЗДАНИЮ БАНКА РАЗВИТИЯ ШОС

14:24 30.04.2026 Второе заседание многосторонних консультаций, посвящённое учреждению Банка развития Шанхайской организации сотрудничества состоялось 29–30 апреля в г. Сиане (КНР) состоялось. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства финансов Беларуси. Ключевые итоги: Сформирован Временный секретариат — он будет координировать все процессы по созданию Банка, готовить проекты документов и фиксировать итоги совещаний. Это стандартная практика при учреждении международных финансовых организаций. Согласован проект Правил и процедур для проведения многосторонних консультаций по созданию Банка развития ШОС. Документ станет нормативной основой для следующего этапа переговоров. Консультации проходят по решению Совета глав государств-членов ШОС. Новый финансовый институт будет способствовать развитию проектной кооперации и реализации инфраструктурных инициатив на пространстве организации В работе приняли участие представители главного управления международных финансовых отношений.