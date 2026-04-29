Международные новости


В КНР ЗАВЕРШИЛСЯ ВТОРОЙ ЭТАП КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО СОЗДАНИЮ БАНКА РАЗВИТИЯ ШОС


14:24 30.04.2026

Второе заседание многосторонних консультаций, посвящённое учреждению Банка развития Шанхайской организации сотрудничества состоялось 29–30 апреля в г. Сиане (КНР) состоялось. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства финансов Беларуси.

Ключевые итоги:

Сформирован Временный секретариат — он будет координировать все процессы по созданию Банка, готовить проекты документов и фиксировать итоги совещаний.

Это стандартная практика при учреждении международных финансовых организаций.

Согласован проект Правил и процедур для проведения многосторонних консультаций по созданию Банка развития ШОС. Документ станет нормативной основой для следующего этапа переговоров.

Консультации проходят по решению Совета глав государств-членов ШОС.

Новый финансовый институт будет способствовать развитию проектной кооперации и реализации инфраструктурных инициатив на пространстве организации

В работе приняли участие представители главного управления международных финансовых отношений.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.04.2026
валюта курс
EUR 3.3018
USD 2.8230
RUB 3.7683
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2880 +0.0094
USD 2.8230 +0.0029
RUB 3.7683 +0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3330 3.3490
USD 2.8300 2.8420
RUB 3.7230 3.7290
подробнее

Конвертация в банках
на 30.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1800
EUR/RUB 89.4000 90.2000
USD/RUB 75.8000 76.3000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
