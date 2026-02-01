ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Международные новости


ТРАМП ПОВЫСИЛ ГЛОБАЛЬНУЮ СТАВКУ ТАРИФОВ С 10 ДО 15%


15:13 23.02.2026

Дональд Трамп повысил глобальную ставку тарифов с 10 % до 15 %. Новые ограничения вступят в силу 24 февраля и будут действовать 150 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее Верховный суд США признал незаконными предыдущие тарифы, введенные Трампом на основании закона о чрезвычайных полномочиях, поскольку устанавливать такие налоги – прерогатива Конгресса. В ответ Трамп использовал закон о торговле 1974 года. Ранее этот инструмент не применялся, но он позволяет быстро вводить пошлины без согласия Конгресса. Через пять месяцев их придется либо отменить, либо продлить с одобрения законодателей.
