|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные новости
ТРАМП ПОВЫСИЛ ГЛОБАЛЬНУЮ СТАВКУ ТАРИФОВ С 10 ДО 15%
15:13 23.02.2026
Дональд Трамп повысил глобальную ставку тарифов с 10 % до 15 %. Новые ограничения вступят в силу 24 февраля и будут действовать 150 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее Верховный суд США признал незаконными предыдущие тарифы, введенные Трампом на основании закона о чрезвычайных полномочиях, поскольку устанавливать такие налоги – прерогатива Конгресса. В ответ Трамп использовал закон о торговле 1974 года. Ранее этот инструмент не применялся, но он позволяет быстро вводить пошлины без согласия Конгресса. Через пять месяцев их придется либо отменить, либо продлить с одобрения законодателей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 23.02.2026
Курсы в банках
на 23.02.2026
Конвертация в банках
на 23.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте