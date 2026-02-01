ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные новости


США И ТАЙВАНЬ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛЕ


16:14 16.02.2026

США и Тайвань достигли соглашения о взаимной торговле, направленного на укрепление экономических связей и расширение двустороннего товарооборота. Документ предусматривает существенное снижение тарифов, устранение нетарифных барьеров, а также расширение сотрудничества в области инвестиций и государственных закупок по ключевым секторам и видам продукции. Об этом сообщает Информационно-аналитическое агентство «ИМИТ».

Тайваньская сторона обязалась отменить или снизить до минимума 99% действующих тарифных барьеров. В частности, будет предоставлен преференциальный доступ на рынок для американской сельскохозяйственной продукции, включая плодоовощную продукцию, пшеницу, говядину и говяжьи продукты, молочную продукцию, свинину и продукты из свинины, баранину, орехи, корма для собак и кошек, кетчуп и арахис.

Кроме того, Тайвань обязался урегулировать и предотвращать нетарифные ограничения в отношении американской агропродукции, включая говядину, свинину, мясо птицы и картофель для переработки. Также стороны намерены завершить регуляторные процедуры для допуска на тайваньский рынок мяса бизона из США.

По данным Федерации экспорта мяса США (USMEF), американская свинина на протяжении длительного времени находилась в менее выгодном положении на тайваньском рынке, где доминируют поставщики из ЕС и Канады. В организации рассчитывают, что снижение тарифных и нетарифных барьеров создаст условия для существенного роста экспорта американской свинины, при этом ключевым фактором остаётся восстановление доверия тайваньских потребителей к продукции из США.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.02.2026
валюта курс
EUR 3.3868
USD 2.8544
RUB 3.7243
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3891 -0.012
USD 2.8618 -0.0026
RUB 3.7199 -0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3780 3.3840
USD 2.8520 2.8550
RUB 3.7150 3.7170
подробнее

Конвертация в банках
на 16.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1840 1.1865
EUR/RUB 91.0000 91.0900
USD/RUB 76.8000 76.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте