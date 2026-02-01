США и Тайвань достигли соглашения о взаимной торговле, направленного на укрепление экономических связей и расширение двустороннего товарооборота. Документ предусматривает существенное снижение тарифов, устранение нетарифных барьеров, а также расширение сотрудничества в области инвестиций и государственных закупок по ключевым секторам и видам продукции. Об этом сообщает Информационно-аналитическое агентство «ИМИТ».

Тайваньская сторона обязалась отменить или снизить до минимума 99% действующих тарифных барьеров. В частности, будет предоставлен преференциальный доступ на рынок для американской сельскохозяйственной продукции, включая плодоовощную продукцию, пшеницу, говядину и говяжьи продукты, молочную продукцию, свинину и продукты из свинины, баранину, орехи, корма для собак и кошек, кетчуп и арахис.

Кроме того, Тайвань обязался урегулировать и предотвращать нетарифные ограничения в отношении американской агропродукции, включая говядину, свинину, мясо птицы и картофель для переработки. Также стороны намерены завершить регуляторные процедуры для допуска на тайваньский рынок мяса бизона из США.

По данным Федерации экспорта мяса США (USMEF), американская свинина на протяжении длительного времени находилась в менее выгодном положении на тайваньском рынке, где доминируют поставщики из ЕС и Канады. В организации рассчитывают, что снижение тарифных и нетарифных барьеров создаст условия для существенного роста экспорта американской свинины, при этом ключевым фактором остаётся восстановление доверия тайваньских потребителей к продукции из США.