Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) вместе с туроператором FUN&SUN открывают первый фирменный отель в Турции. Он будет работать под брендом WB Travel. Об этом сообщает портал banki.ru

Отель WB TRAVEL Anita Matiate 4* находится в Кемере. Он расположен на второй береговой линии, имеет собственный песчано-галечный пляж, который отмечен международной наградой «Голубой флаг». Для гостей будут доступны открытый бассейн, водные горки, главный ресторан, работающий по системе «Все включено», кофейня.

«В рамках фирменной концепции особое внимание уделено сервисам для семей с детьми. Так, в отеле будет реализован детский клуб с программой развлечений для детей разных возрастов, в том числе с популярной познавательной программой "Фиксики в гостях у Тукана"», — рассказали в компании.

Начало приема гостей запланировано на 1 мая 2026 года.