|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные новости
ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА МЯСО СНИЗИЛСЯ В ЯНВАРЕ
16:02 09.02.2026
В январе Индекс цен ФАО на мясо составил 123,8 пункта, что на 0,5 пункта (–0,4%) ниже декабрьского уровня. Об этом сообщает Информационно-аналитическое агентство «ИМИТ»
При этом показатель остаётся на 7,1 пункта (+6,1%) выше уровня января прошлого года. Основной причиной снижения стало удешевление свинины на международных рынках, тогда как цены на говядину и баранину в целом оставались стабильными. В то же время мировые цены на мясо птицы продемонстрировали рост.
Цены на свинину снизились главным образом из-за более слабого спроса в Европейском союзе на фоне достаточного предложения, включая распродажу запасов, накопленных в результате временных закрытий боен в период новогодних праздников.
Несмотря на относительно ограниченное предложение, мировые цены на баранину оставались стабильными, поскольку сезонный спрос ослаб после активных закупок в конце года.
Цены на говядину также существенно не изменились. Это связано с перераспределением экспортных потоков из Бразилии после быстрого исчерпания беспошлинной квоты на поставки в США и введения пошлины в размере 26,4% на объёмы сверх квоты. Часть поставок была переориентирована на Китай, где импортеры ускорили закупки в преддверии введения защитной квоты на говядину, что помогло избежать давления на цены.
В то же время котировки на мясо птицы выросли, главным образом за счёт повышения цен в Бразилии, поддержанного высоким международным спросом.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2026
Курсы в банках
на 09.02.2026
Конвертация в банках
на 09.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте