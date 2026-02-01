ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные новости


ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА МЯСО СНИЗИЛСЯ В ЯНВАРЕ


16:02 09.02.2026

В январе Индекс цен ФАО на мясо составил 123,8 пункта, что на 0,5 пункта (–0,4%) ниже декабрьского уровня. Об этом сообщает Информационно-аналитическое агентство «ИМИТ»

При этом показатель остаётся на 7,1 пункта (+6,1%) выше уровня января прошлого года. Основной причиной снижения стало удешевление свинины на международных рынках, тогда как цены на говядину и баранину в целом оставались стабильными. В то же время мировые цены на мясо птицы продемонстрировали рост.

Цены на свинину снизились главным образом из-за более слабого спроса в Европейском союзе на фоне достаточного предложения, включая распродажу запасов, накопленных в результате временных закрытий боен в период новогодних праздников.

Несмотря на относительно ограниченное предложение, мировые цены на баранину оставались стабильными, поскольку сезонный спрос ослаб после активных закупок в конце года.

Цены на говядину также существенно не изменились. Это связано с перераспределением экспортных потоков из Бразилии после быстрого исчерпания беспошлинной квоты на поставки в США и введения пошлины в размере 26,4% на объёмы сверх квоты. Часть поставок была переориентирована на Китай, где импортеры ускорили закупки в преддверии введения защитной квоты на говядину, что помогло избежать давления на цены.

В то же время котировки на мясо птицы выросли, главным образом за счёт повышения цен в Бразилии, поддержанного высоким международным спросом.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.02.2026
валюта курс
EUR 3.4092
USD 2.8741
RUB 3.7254
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4100 +0.0198
USD 2.8741 +0.0058
RUB 3.7254 -0.0065
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3850 3.3900
USD 2.8650 2.8750
RUB 3.7150 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 09.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1806 1.1850
EUR/RUB 90.9000 91.4997
USD/RUB 77.0000 77.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте