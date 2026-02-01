В январе Индекс цен ФАО на мясо составил 123,8 пункта, что на 0,5 пункта (–0,4%) ниже декабрьского уровня. Об этом сообщает Информационно-аналитическое агентство «ИМИТ»

При этом показатель остаётся на 7,1 пункта (+6,1%) выше уровня января прошлого года. Основной причиной снижения стало удешевление свинины на международных рынках, тогда как цены на говядину и баранину в целом оставались стабильными. В то же время мировые цены на мясо птицы продемонстрировали рост.

Цены на свинину снизились главным образом из-за более слабого спроса в Европейском союзе на фоне достаточного предложения, включая распродажу запасов, накопленных в результате временных закрытий боен в период новогодних праздников.

Несмотря на относительно ограниченное предложение, мировые цены на баранину оставались стабильными, поскольку сезонный спрос ослаб после активных закупок в конце года.

Цены на говядину также существенно не изменились. Это связано с перераспределением экспортных потоков из Бразилии после быстрого исчерпания беспошлинной квоты на поставки в США и введения пошлины в размере 26,4% на объёмы сверх квоты. Часть поставок была переориентирована на Китай, где импортеры ускорили закупки в преддверии введения защитной квоты на говядину, что помогло избежать давления на цены.

В то же время котировки на мясо птицы выросли, главным образом за счёт повышения цен в Бразилии, поддержанного высоким международным спросом.