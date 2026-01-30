Столица Нидерландов официально вписала свое имя в историю экологического права. Городской совет принял окончательное решение полностью запретить рекламу мясных продуктов в общественном пространстве. Таким образом, Амстердам стал первой мировой столицей, приравнявшей мясо к товарам, наносящим вред климату. Об этом сообщает Информационно-аналитическое агентство «ИМИТ».

Власти города объясняют этот шаг заботой о будущем. Согласно их позиции, продвижение продуктов промышленного животноводства противоречит амбициозным целям города по достижению «климатической нейтральности».

Масштаб ограничений: Запрет касается не только мяса, но и авиаперелетов на короткие дистанции, а также автомобилей на ископаемом топливе. Где исчезнет реклама: Плакаты исчезнут с остановок, из метро и с цифровых экранов на центральных площадях. Цель: К 2050 году перевести рацион горожан на преимущественно растительную основу.

Несмотря на активные протесты мясного лобби и рекламных агентств, которые называют это «покушением на свободу выбора», новые правила вступят в полную силу уже в мае этого года.