|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные новости
АМСТЕРДАМ ПЕРВЫМ В МИРЕ ЗАПРЕТИЛ НАРУЖНУЮ РЕКЛАМУ МЯСА
14:33 30.01.2026
Столица Нидерландов официально вписала свое имя в историю экологического права. Городской совет принял окончательное решение полностью запретить рекламу мясных продуктов в общественном пространстве. Таким образом, Амстердам стал первой мировой столицей, приравнявшей мясо к товарам, наносящим вред климату. Об этом сообщает Информационно-аналитическое агентство «ИМИТ».
Власти города объясняют этот шаг заботой о будущем. Согласно их позиции, продвижение продуктов промышленного животноводства противоречит амбициозным целям города по достижению «климатической нейтральности».
Масштаб ограничений: Запрет касается не только мяса, но и авиаперелетов на короткие дистанции, а также автомобилей на ископаемом топливе. Где исчезнет реклама: Плакаты исчезнут с остановок, из метро и с цифровых экранов на центральных площадях. Цель: К 2050 году перевести рацион горожан на преимущественно растительную основу.
Несмотря на активные протесты мясного лобби и рекламных агентств, которые называют это «покушением на свободу выбора», новые правила вступят в полную силу уже в мае этого года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 30.01.2026
Курсы в банках
на 30.01.2026
Конвертация в банках
на 30.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте