Объем газа в европейских ПХГ снизился до 49,8%. Об этом со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) на 18 января сообщает Telegram-канал «Газпром».

«В 2025 году такой уровень был зафиксирован на три недели позднее.

Европа активно расходует газ из хранилищ. Отобрано уже 33,8 млрд куб. м газа – более чем две трети (67,5%) от объема, закачанного при подготовке к отопительному сезону.

В подземных хранилищах Нидерландов запасы опустились до 35,4%, Германии – до 42,2%, Франции – до 41,7%.

На фоне высоких отборов газа из подземных хранилищ цены на газ в Германии с поставкой на следующие сутки выросли на 26% с начала года и достигли самых высоких значений с июня 2025 года», - говорится в сообщении.