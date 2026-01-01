|О компании
|20.01.2026
Международные новости
«ГАЗПРОМ»: ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА ГАЗА ЕВРОПЫ УЖЕ НАПОЛОВИНУ ПУСТЫ
16:29 20.01.2026
Объем газа в европейских ПХГ снизился до 49,8%. Об этом со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) на 18 января сообщает Telegram-канал «Газпром».
«В 2025 году такой уровень был зафиксирован на три недели позднее.
Европа активно расходует газ из хранилищ. Отобрано уже 33,8 млрд куб. м газа – более чем две трети (67,5%) от объема, закачанного при подготовке к отопительному сезону.
В подземных хранилищах Нидерландов запасы опустились до 35,4%, Германии – до 42,2%, Франции – до 41,7%.
На фоне высоких отборов газа из подземных хранилищ цены на газ в Германии с поставкой на следующие сутки выросли на 26% с начала года и достигли самых высоких значений с июня 2025 года», - говорится в сообщении.
