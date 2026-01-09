ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
ФАО: ЦЕНЫ СНИЗИЛИСЬ НА ВСЕ КАТЕГОРИИ МЯСА


08:40 12.01.2026

Среднее значение Индекса цен на мясо Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) в декабре составило 123,6 пункта, что на 1,7 пункта (1,3%) ниже пересмотренного ноябрьского показателя, однако на 4,1 пункта (3,4%) выше уровня прошлого года. Об этом сообщает Информационно-аналитическое агентство «ИМИТ».

Цены снизились на все категории мяса, причем цены на говядину и мясо птицы упали значительнее всего. Снижение мировых цен на говядину обусловлено более низкими котировками в Австралии, где в сухой сезон проводится сокращение поголовья, что привело к увеличению предложения крупного рогатого скота для убоя и понижательному давлению на цены.

Международные котировки мяса птицы также снизились на фоне значительного экспортного предложения и более низкого импортного спроса. Несмотря на сохраняющийся устойчивый мировой импортный спрос цены на баранину незначительно снизились, что обусловлено увеличением сезонных поставок. Цены на свинину немного снизились ввиду ослабления котировок в Европейском союзе на фоне ослабления мирового спроса.

По итогам 2025 года среднее значение Индекса цен на мясо ФАО составило 123,2 пункта, что на 6,0 пункта (5,1%) выше, чем в 2024 году, и объясняется устойчивым мировым импортным спросом и ростом неопределенности на рынках, связанным со вспышками болезней животных и геополитической напряженностью. Мировые цены на говядину и баранину резко выросли в годовом исчислении на фоне устойчивого импортного спроса и ограниченного экспортного предложения. При этом если цены на свинину снизились из-за ослабления мирового импортного спроса, то в случае мяса птицы их сокращение обусловлено наличием значительного предложения.
