Международные новости


СТАРТОВАЛИ ПЕРВЫЕ ПОСТАВКИ РОССИЙСКОЙ СВИНИНЫ В АФРИКУ


15:21 23.12.2025

Группа компаний «Талина», один из лидеров российского агропромышленного сектора, сообщает о стратегическом расширении географии экспорта. Компания отгрузила первые 54 тонны свинины на африканский континент, в Республику Конго. Об этом сообщает Информационно-аналитическое агентство «ИМИТ».

Планы по новому направлению уже утверждены: до конца 2025 года будет отгружено еще 27 тонн, в начале 2026 года – следующие 27 тонн. Всего в 2026 году компания планирует экспортировать в Республику Конго 324 тонны свинины.

Это событие стало результатом масштабной подготовительной работы, включающей получение необходимых международных аккредитаций, сертификаций и выстраивание прочных партнерских отношений с африканскими партнерами. Первый рефрижераторный контейнер с высококачественной замороженной свининой уже отгружен и следует к месту назначения.

«Для нашей компании рынок Африки – это не просто новая точка на карте экспорта. Это подтверждение глобальной конкурентоспособности и безупречного качества российской продукции, – отмечает Марина Маркина, генеральный директор ГК «Талина». – Мы системно диверсифицируем направления поставок, следуя нашей ключевой миссии: обеспечивать безопасной и вкусной свининой не только внутренний рынок, но и потребителей по всему миру. Сегодня наша продукция, прошедшая строжайший контроль, есть уже в 6 странах. Для нас это значит, что доверие к качеству российских продуктов растет на мировом уровне».

Выход на рынок Африки знаменует новый этап в развитии экспортного потенциала ГК «Талина» и всего российского агропромышленного комплекса, укрепляя позиции страны как надежного поставщика продовольствия на глобальном рынке.
