Международные новости


ЦЕНЫ НА СВИНИНУ В ЕС ПАДАЮТ НА ФОНЕ ИЗБЫТКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ


14:39 12.12.2025

Средние цены на свинину в Европейском союзе продолжают резкое снижение, так как рост объемов производства совпал с ослаблением спроса. Об этом сообщает Информационно-аналитическое агентство EMEAT.

Согласно отчету AHDB, цены упали до самого низкого уровня с марта 2022 года, причем наиболее значительное снижение зафиксировано в Испании.

Производство и торговля: За период с января по август производство свинины в ЕС выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 14,4 млн тонн.

Лидеры роста: Производство в Испании выросло на 6%, в Польше — на 9%, в Италии — на 3%. Спад: Во Франции и Нидерландах зафиксировано снижение объемов.

Экспорт свинины из ЕС за первые девять месяцев года вырос всего на 1% (до 2,9 млн тонн). Поставки в Китай, который остается крупнейшим партнером, сократились на 2%, особенно в категориях свежей и замороженной свинины. В то же время экспорт во Вьетнам подскочил на 22%, что связывают с дефицитом в этой стране из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС).

Угроза АЧС в Испании: Обнаружение вируса АЧС у диких кабанов в Испании 27 ноября окажет существенное влияние на рынок. Введенные меры регионализации позволяют продолжать торговлю с ЕС, Великобританией и Китаем из «чистых» зон. Однако существует высокий риск того, что многие другие страны-импортеры закроют доступ для всей испанской свинины, не признавая регионализацию. Это может привести к тому, что значительные объемы испанской свинины останутся внутри Европы, что усилит давление на цены всех европейских производителей. Глобальные конкуренты, такие как Бразилия, США и Канада, вероятно, выиграют от этой ситуации, заняв освободившиеся ниши на экспортных рынках.
