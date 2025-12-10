Среднее значение Индекса цен на мясо ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (Food and Agriculture Organization of the United Nations)) в ноябре составило 124,6 пункта, что на 1,0 пункта (0,8 процента) ниже пересмотренного октябрьского показателя. Об этом сообщает Информационно-аналитическое агентство «ИМИТ».

По данным, представленным Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) в пятницу, в ноябре базовое значение индекса мировых цен на продовольственные товары сократилось, что было обусловлено снижением мировых котировок всех основных пищевых продуктов, за исключением зерновых.

В ноябре среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, составило 125,1 пункта, что на 1,2% ниже пересмотренного октябрьского уровня. Снижение значения данного индекса продолжается третий месяц подряд, в результате чего оно оказалось на 2,1% ниже уровня ноября 2024 года и на 21,9% ниже рекордного показателя, зафиксированного в марте 2022 года.

Среднее значение Индекса цен на мясо ФАО в ноябре составило 124,6 пункта, что на 1,0 пункта (0,8 процента) ниже пересмотренного октябрьского показателя, но все еще на 5,8 пункта (4,9%) выше показателя за аналогичный период прошлого года. Сокращение значения данного индекса по сравнению с предыдущим месяцем было по-прежнему обусловлено снижением цен на свинину и мясо птицы на фоне в целом стабильных котировок говядины и роста цен на баранину. Котировки мяса птицы упали, так как бразильские экспортные цены снизились на фоне значительных объемов экспортного предложения и обострившейся конкуренции на мировых рынках.

Дополнительное понижательное давление на цены оказала возобновившаяся борьба за рынки сбыта после того, как ряд крупнейших стран-импортеров снял ограничения на ввоз, введенные из-за вспышки высокопатогенного гриппа птиц, включая Китай, который отменил их в начале ноября. Цены на свинину также снизились, в основном из-за сокращения котировок в Европейском союзе на фоне высокого предложения и вялого спроса, особенно со стороны Китая после введения импортных пошлин в начале сентября. В то же время отмена импортных пошлин на говядину Соединенными Штатами Америки сдерживала рост цен, особенно на австралийскую продукцию, поскольку крупные страны-экспортеры стремились сохранить свою конкурентоспособность, в результате чего мировые цены на говядину сохранялись в основном на стабильном уровне. Цены на баранину, напротив, выросли, чему способствовал высокий импортный спрос на мировых рынках.

В ноябре среднее значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО составило 137,5 пункта, что на 4,4 пункта (3,1%) ниже октябрьского уровня и на 2,4 пункта (1,7%) ниже показателя прошлого года. Падение мировых цен на молочную продукцию продолжалось пятый месяц подряд: было зафиксировано снижение цен на все основные виды такой продукции. Дальнейшему ослаблению цен способствовал рост производства молока и значительные объемы экспортного предложения в ключевых регионах-производителях ввиду накопления крупных запасов сливочного масла и сухого обезжиренного молока в Европейском союзе, а также сезонного увеличения объемов производства в Новой Зеландии. Ослабление импортного спроса на сухое молоко в некоторых районах Азии также сказалось на ценах. Значительнее всего снизились цены на сливочное масло и сухое цельное молоко, что обусловлено увеличением экспортных поставок и обострением конкуренции между основными поставщиками, в то время как цены на сухое обезжиренное молоко снизились лишь незначительно на фоне обильного предложения и ограниченного покупательского спроса. Цены на сыр продемонстрировали минимальное снижение: на фоне в целом достаточного уровня предложения как в Европейском союзе, так и в Океании наблюдался устойчивый спрос на азиатском и ближневосточном рынках; при этом значение индекса цен на сыр по‑прежнему почти на 10% превышало уровень прошлого года.