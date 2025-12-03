Банк России открыл представительство в Мумбаи. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Представительство в Мумбаи, финансовой столице Индии, будет способствовать усилению и продвижению интересов финансового сектора Российской Федерации на одном из ключевых международных направлений.

Оно станет связующим звеном между регуляторами и участниками финансового рынка России и Индии, создаст условия для взаимовыгодного сотрудничества двух стран.

Первое представительство Банка России за рубежом было открыто в 2017 году в Пекине.