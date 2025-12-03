|О компании
|03.12.2025
Международные новости
ЦЕНТРОБАНК РОССИИ ОТКРЫЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В МУМБАИ
13:34 03.12.2025
Банк России открыл представительство в Мумбаи. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Представительство в Мумбаи, финансовой столице Индии, будет способствовать усилению и продвижению интересов финансового сектора Российской Федерации на одном из ключевых международных направлений.
Оно станет связующим звеном между регуляторами и участниками финансового рынка России и Индии, создаст условия для взаимовыгодного сотрудничества двух стран.
Первое представительство Банка России за рубежом было открыто в 2017 году в Пекине.
