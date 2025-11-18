ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Международные новости


ТУРЧИН: НЕОБХОДИМО СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОЙ ПЛАТЕЖНО-РАСЧЕТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШОС


13:09 18.11.2025

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны стремиться к созданию собственной платежно-расчетной инфраструктуры. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на заседании совета глав правительств государств объединения в расширенном составе, сообщает Telegram-канал Правительства.

«Постепенное увеличение доли национальных валют во внешнеторговых и инвестиционных операциях позволяет повысить эффективность и независимость экономического взаимодействия. Однако необходимо создание собственной платежно-расчетной инфраструктуры. В этом контексте поддерживаем идею о создании Банка развития ШОС, который может полноценно функционировать во всех странах организации, придать дополнительную устойчивость и предсказуемость экономическим связям и удовлетворить растущий спрос на инвестиции и финансирование», - сказал он.

По словам премьер-министра, важность наращивания промышленной кооперации в рамках организации и создания устойчивых производственных цепочек, что будет способствовать укреплению технологического суверенитета и снижению зависимости от внешних рынков.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.11.2025
валюта курс
EUR 3.4473
USD 2.9743
RUB 3.6639
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9743 +0.0007
RUB 3.6639 -0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4450 3.4470
USD 2.9700 2.9750
RUB 3.6520 3.6570
подробнее

Конвертация в банках
на 18.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1620
EUR/RUB 94.2100 94.5000
USD/RUB 81.1000 81.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
