Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны стремиться к созданию собственной платежно-расчетной инфраструктуры. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на заседании совета глав правительств государств объединения в расширенном составе, сообщает Telegram-канал Правительства.

«Постепенное увеличение доли национальных валют во внешнеторговых и инвестиционных операциях позволяет повысить эффективность и независимость экономического взаимодействия. Однако необходимо создание собственной платежно-расчетной инфраструктуры. В этом контексте поддерживаем идею о создании Банка развития ШОС, который может полноценно функционировать во всех странах организации, придать дополнительную устойчивость и предсказуемость экономическим связям и удовлетворить растущий спрос на инвестиции и финансирование», - сказал он.

По словам премьер-министра, важность наращивания промышленной кооперации в рамках организации и создания устойчивых производственных цепочек, что будет способствовать укреплению технологического суверенитета и снижению зависимости от внешних рынков.