|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные новости
ТУРЧИН: НЕОБХОДИМО СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОЙ ПЛАТЕЖНО-РАСЧЕТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШОС
13:09 18.11.2025
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны стремиться к созданию собственной платежно-расчетной инфраструктуры. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на заседании совета глав правительств государств объединения в расширенном составе, сообщает Telegram-канал Правительства.
«Постепенное увеличение доли национальных валют во внешнеторговых и инвестиционных операциях позволяет повысить эффективность и независимость экономического взаимодействия. Однако необходимо создание собственной платежно-расчетной инфраструктуры. В этом контексте поддерживаем идею о создании Банка развития ШОС, который может полноценно функционировать во всех странах организации, придать дополнительную устойчивость и предсказуемость экономическим связям и удовлетворить растущий спрос на инвестиции и финансирование», - сказал он.
По словам премьер-министра, важность наращивания промышленной кооперации в рамках организации и создания устойчивых производственных цепочек, что будет способствовать укреплению технологического суверенитета и снижению зависимости от внешних рынков.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 18.11.2025
Курсы в банках
на 18.11.2025
Конвертация в банках
на 18.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте