|14.10.2025
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Международные новости
В ШЕНГЕНЕ ЗАПУСТИЛИ ЦИФРОВУЮ СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА
10:57 14.10.2025
В Шенгене 12 октября запустили цифровую систему контроля въезда и выезда.
Как сообщает Республиканский союз туристических организаций, путешественников в 29 странах шенгенской зоны ждет новая реальность. На смену штампам приходит EES (Entry/Exit System) — компьютеризированная система, которая фиксирует все въезды и выезды граждан стран, не входящих в ЕС.
Как это работает?
Теперь при пересечении границы ваши данные, включая биометрию, будут автоматически заноситься в единую европейскую базу. Система рассчитана на краткосрочные поездки (до 90 дней в течение 180 дней) и касается, в том числе, граждан Великобритании после Brexit.
Как внедряется система?
Система будет внедряться в Европе постепенно. К апрелю 2026 года станет обязательной для всех пограничных наземных, авиа и морских пунктов всех стран шенген-зоны..
Зачем это нужно?
Как считают власти ЕС, так будет проще отслеживать, кто и когда пересекает границы, и контролировать соблюдение сроков пребывания.
Что изменится для путешественников?
Штампы в паспортах уходят в прошлое: все фиксируется в цифровом виде.
На границе потребуется сдать отпечатки пальцев и сделать фото.
В первое время возможны задержки, так как система будет внедряться.
Где хранятся данные?
Вся информация будет поступать в европейский центр eu-LISA в Таллинне, который объединяет данные из 25 стран Шенгена и четырех ассоциированных государств (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария).
Что для путешественников означают новые правила въезда в шенген-зону?
Для путешественников это означает повсеместный цифровой контроль и необходимость сдачи
