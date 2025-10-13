ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные новости


В ШЕНГЕНЕ ЗАПУСТИЛИ ЦИФРОВУЮ СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА


10:57 14.10.2025

В Шенгене 12 октября запустили цифровую систему контроля въезда и выезда.

Как сообщает Республиканский союз туристических организаций, путешественников в 29 странах шенгенской зоны ждет новая реальность. На смену штампам приходит EES (Entry/Exit System) — компьютеризированная система, которая фиксирует все въезды и выезды граждан стран, не входящих в ЕС.

Как это работает?

Теперь при пересечении границы ваши данные, включая биометрию, будут автоматически заноситься в единую европейскую базу. Система рассчитана на краткосрочные поездки (до 90 дней в течение 180 дней) и касается, в том числе, граждан Великобритании после Brexit.

Как внедряется система?

Система будет внедряться в Европе постепенно. К апрелю 2026 года станет обязательной для всех пограничных наземных, авиа и морских пунктов всех стран шенген-зоны..

Зачем это нужно?

Как считают власти ЕС, так будет проще отслеживать, кто и когда пересекает границы, и контролировать соблюдение сроков пребывания.

Что изменится для путешественников?

Штампы в паспортах уходят в прошлое: все фиксируется в цифровом виде.

На границе потребуется сдать отпечатки пальцев и сделать фото.

В первое время возможны задержки, так как система будет внедряться.

Где хранятся данные?

Вся информация будет поступать в европейский центр eu-LISA в Таллинне, который объединяет данные из 25 стран Шенгена и четырех ассоциированных государств (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария).

Что для путешественников означают новые правила въезда в шенген-зону?

Для путешественников это означает повсеместный цифровой контроль и необходимость сдачи
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.10.2025
валюта курс
EUR 3.4631
USD 2.9869
RUB 3.6895
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4565 -0.0389
USD 2.9869 -0.009
RUB 3.6895 +0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4700 3.4800
USD 2.9740 2.9840
RUB 3.6700 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 14.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1700
EUR/RUB 93.8000 94.7000
USD/RUB 80.5000 81.2000
подробнее