В Шенгене 12 октября запустили цифровую систему контроля въезда и выезда.

Как сообщает Республиканский союз туристических организаций, путешественников в 29 странах шенгенской зоны ждет новая реальность. На смену штампам приходит EES (Entry/Exit System) — компьютеризированная система, которая фиксирует все въезды и выезды граждан стран, не входящих в ЕС.

Как это работает?

Теперь при пересечении границы ваши данные, включая биометрию, будут автоматически заноситься в единую европейскую базу. Система рассчитана на краткосрочные поездки (до 90 дней в течение 180 дней) и касается, в том числе, граждан Великобритании после Brexit.

Как внедряется система?

Система будет внедряться в Европе постепенно. К апрелю 2026 года станет обязательной для всех пограничных наземных, авиа и морских пунктов всех стран шенген-зоны..

Зачем это нужно?

Как считают власти ЕС, так будет проще отслеживать, кто и когда пересекает границы, и контролировать соблюдение сроков пребывания.

Что изменится для путешественников?

Штампы в паспортах уходят в прошлое: все фиксируется в цифровом виде.

На границе потребуется сдать отпечатки пальцев и сделать фото.

В первое время возможны задержки, так как система будет внедряться.

Где хранятся данные?

Вся информация будет поступать в европейский центр eu-LISA в Таллинне, который объединяет данные из 25 стран Шенгена и четырех ассоциированных государств (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария).

Что для путешественников означают новые правила въезда в шенген-зону?

Для путешественников это означает повсеместный цифровой контроль и необходимость сдачи