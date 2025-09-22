ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Международные новости


ИНДОНЕЗИЯ ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕНЕСТИ СТОЛИЦУ В НУСАНТАРУ К 2028 ГОДУ


13:46 23.09.2025

Индонезия перенесет столицу страны в другой город. К 2028 году все госучреждения должны переехать из Джакарты в Нусантару, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже идет строительство соответствующих зданий, создание необходимой инфраструктуры.

Решение было объявлено шесть лет назад, но из-за пандемии проект был заморожен. Новый город должен решить такие проблемы, как перенаселенность, пробки, загрязнение и проседание грунта Джакарты. На возведение мегаполиса на острове Калимантан выделили почти 32 миллиарда долларов.
