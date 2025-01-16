Свой маркетплейс появился у стран - партнеров БРИКС. Площадка начала работу под названием Brics Market. Об этом сообщает портал news.by

Старт проекта подтверждает заявка, поступившая в Роспатент, на регистрацию соответствующего товарного знака.

Пока на маркетплейсе можно найти более 30 товаров. На платформе уже доступны витамины, биологически активные добавки, спортивное питание, протеин и косметика.

Доставка осуществляется в Россию, Индию, Китай, Бразилию, Южную Африку, а также другие страны БРИКС и их партнеры, в числе которых и Беларусь.