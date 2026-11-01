Министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян приняла участие в пленарном заседании «Приоритеты развития российского АПК и взаимодействия государства с бизнесом», посвященном 20-летию Комиссии РСПП по АПК и продовольственной обеспеченности, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Гоар Барсегян отметила эффективный диалог ЕЭК с Комиссией РСПП по вопросам евразийской экономической интеграции.

Особое внимание было уделено проводимой работе Комиссии по достижению технологической независимости в генетике и биотехнологиях, развитию совместных проектов и выпуске собственной инновационной продукции в рамках ЕАЭС.

«Привлечь взаимные инвестиции, объединить усилия, капиталы и технологии наших стран для запуска инновационных производств позволит новый инструмент - механизм содействия совместным кооперационным проектам в АПК», – подчеркнула министр ЕЭК, добавив, что бизнес стран «пятерки» уже формирует портфель таких инициатив.

«У каждой страны ЕАЭС есть большой потенциал в сфере растениеводства, животноводства, переработки продукции, агрологистики. Убеждена, что наша тесная кооперация станет драйвером технологического обновления и экономического роста всего аграрного сектора Союза», - резюмировала Гоар Барсегян.