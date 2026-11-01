Заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич приняла участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии в Москве.

Как сообщает пресс-служба белорусского Правительства, повестка дня включала более 40 вопросов, в том числе в сфере торговли, промышленности, таможенного сотрудничества конкуренции, стандартизации.

Советом ЕЭК принят ряд решений в сферах технического регулирования, торговых соглашений с третьими странами, таможенно-тарифного сотрудничества и другие.

В том числе, утвержден Порядок формирования и актуализации общего информационного ресурса по объектам инфраструктуры, используемой для оказания услуг по хранению продукции агропромышленного комплекса государств - членов ЕАЭС. Информационный ресурс будет формироваться и актуализироваться ЕЭК на основании сведений, представляемых уполномоченными органами государств - членов ЕАЭС в соответствии с национальным законодательством и размещаться впоследствии на портале общих информационных ресурсов и открытых данных Союза в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Доступ к сведениям ресурса будет обеспечен с использованием средств портала и предоставляться безвозмездно в круглосуточном режиме.

Принято решение о маркировке отдельных видов мясной продукции средствами идентификации, которым устанавливаются единые правила маркировки готовой мясной продукции в потребительской упаковке.

Также принята рекомендация о координационном плане мероприятий, направленных на продвижение товаров государств - членов Евразийского экономического союза на рынки третьих стран путем выставочно-ярмарочной и экспозиционной деятельности, рекламных и имиджевых мероприятий за рубежом, а также бизнес-миссий на 2027 год.

В рамках подготовки заседания Высшего Евразийского экономического совета, запланированного к проведению 22 декабря 2026 года в городе Санкт-Петербурге, согласована его повестка.